Lübnan cumhurbaşkanı: Beyrut’taki patlamanın nedeninin dış müdahale olma ihtimali araştırılıyor

Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun, Beyrut liman deposunda yaşanan patlamanın ihmalden mi, kazadan mı yoksa olası dış müdahaleden mi kaynaklandığını araştıran bir soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Fotoğraf: AA

Başketn Beyrut’ta 4 Ağustos’ta patlayıcı madde bulunan bir depoda yaşanan patlamada 145’ten fazla kişi hayatını kaybetmiş, 5 binden fazla kişi yaralanmıştı.

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Yerel medyada yer alan ve Lübnan Cumhurbaşkanlığı tarafından teyit edilen açıklamaya göre Aoun, “(patlamanın) Nedeni henüz belirlenmedi. Bir roket, bomba veya başka bir eylem yoluyla dışarıdan müdahale olasılığı var” dedi.

Aoun, “Öncelikle, patlayıcı madde nasıl girdi ve depolandı … ikincisi, patlama sebebinin ihmal ya da kaza olup olmadığı … ve üçüncüsü dış müdahale olması olasılığı” ifadelerini kullandı.