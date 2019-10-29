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Yaramazlara biraz batar!

Lübnan Başbakanı Hariri istifa etti

Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, hükümet karşıtı protestoların sona ermemesi üzerine istifa etti.

Hariri istifasını açıklarken. Fotoğraf: Reuters

BBC Türkçe’nin haberine göre televizyondan halka hitap eden Hariri, ülkenin içinde bulunduğu durumdan çıkması için ‘şok‘ gerektiğini söyledi.

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Lübnan’daki protesto gösterileri, hükümetin WhatsApp üzerinden yapılan telefon görüşmelerini vergilendirmeye çalışması üzerine başlamıştı.

Sünni siyasetçi Hariri, Lübnan’daki en etkili silahlı milislere sahip Şii Hizbullah ve Emel gruplarının, kendisine destek amacıyla protestoculara ait bir kamp alanını yerle bir etmesinden sonra istifasını açıkladı.

Reuters’in haberine göre Hariri, televizyondaki istifa konuşmasında şöyle dedi: “Lübnan halkı, ekonominin kötüleşmesini durduracak bir siyasi çözüm için 13 gündür bekliyor. Bu süre içinde, halkın sesini de dinleyecek bir çıkış bulmayı denedim. Bizim için artık kriz ile yüz yüze gelecek büyük şok zamanı geldi. Baabda’ya (başkanlık sarayı) gideceğim ve hükümetin istifasını sunacağım. Siyasi hayattaki bütün ortaklarımıza sesleniyorum, bugün, Lübnan’ı nasıl koruyacağımız ve ekonomiyi nasıl canlandıracağımız, bizim sorumluluğumuzdadır.”

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