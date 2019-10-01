Lübnan başbakanı, Güney Afrikalı bir modele 16 milyon dolar göndermiş

Lübnan Başbakanı Saad Hariri’nin, 2012’de 19 yaşındaki Güney Afrikalı model Candice van der Merwe’ye altı yılda en az 16 milyon dolar (90 milyon lira) gönderdiği ortaya çıktı.

Evli ve üç çocuk babası Başbakan Saad Hariri’nin, 2012’de Seyşeller’de lüks bir tesiste tanışıp ilişkiye girdiği ‘bikini modeli’ne gönderdiği paralar Güney Afrika’daki bir davanın kaydına geçti.

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Güney Afrika’daki mahkemenin elindeki belgeleri yayınlayan The New York Times (NYT) gazetesi, Hariri’nin 2013 yılında resmi görevinin bulunmadığını, söz konusu parayı Mayıs 2018 itibarıyla net 1.36 milyar dolar (7.7 milyar lira) olarak hesaplanan şahsi servetinden göndermiş olabileceğini, para transferinin en azından şimdilik Lübnan ve Güney Afrika yasalarını ihlal eder görünmediğini yazdı.

Dava masrafı için ekstra bir milyon dolar daha

Habere göre Merwe’ye Audi R8 Spyder tipi otomobil, bir Land Rover Evoque ve iki son teknoloji cep telefonu da alan Lübnanlı siyasetçi, vergi davası sürecinde hesapları dondurulan ve yasal masraflarını karşılayamayan Merwe’ye ilave 1 milyon dolar daha göndermiş.

NYT, haberle ilgili teyit almak için ne Hariri’ye ne van der Merwe’ye ulaşabildiğini ne de avukatlarının bilgi vermeyi kabul ettiğini belirtti.