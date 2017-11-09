Lübnan, eski başbakan Hariri’nin Suudi Arabistan’da zorla tutulduğuna inanıyor

Lübnan yetkilileri istifa eden başbakan Saad Hariri’nin Suudi Arabistan’da kendi isteği dışında tutulduğuna inanıyor.

Üst düzey bir Lübnan hükümet yetkilisinin Reuters’a verdiği bilgiye göre Lübnanlı yetkililer Hariri’nin ülkesine dönmesini sağlamak için yabancı devletlerle işbirliği yapma yolunda.

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Hariri’nin cumartesi günü Suudi Arabistan’da bulunduğu sırada görevinden istifa ettiğini açıklaması, Lübnan’ı derin bir siyasi krize sürükleyerek, Suudi Arabistan ile İran arasındaki bölgesel mücadelenin ön saflarına çekmiş oldu.

Hariri, hayatının tehlikede olduğunu öne sürüp İran ve Hizbullah’ı suçlayarak istifa etmişti. Hariri, istifa konuşmasında Arap ülkelerinde çekişmeye yol açtıkları için İran’ı ve Hizbullah’ı eleştirip kendisine karşı bir suikasttan korktuğunu söylemişti.

Hariri’nin beklenmedik istifası, İran ile Suudi Arabistan arasındaki bölgesel iktidar mücadelesinde arada kaldığı ve istifaya zorlandığı spekülasyonlarını güçlendirdi.

‘Ev hapsi’ iddialarını kabul etmediler

Suudi Arabistan ve yardımcıları Hariri’nin ev hapsinde olduğunu reddetti ancak Hariri’den özgürlüğünün sınırlandırıldığını yalanlayan hiçbir açıklama gelmedi.

Suudi Arabistan, İran destekli Hizbullah hareketinin Lübnan’daki siyasi sistemi ‘esir aldığını’ savunuyor.

Lübnan hükümeti henüz Hariri’nin istifasını resmen açıklamadığı için adını vermek istemeyen yetkili “Lübnan, dış ve Arap ülkelerinden başbakan Hariri’nin serbest bırakılması için Suudi Arabistan’a baskı yapmalarını isteme yolunda” dedi.

Yetkili Hariri’nin hâlâ Lübnan’ın başbakanı olduğunu söyledi: “Hariri’yi özgürlüğünü sınırlayarak Riyad’da tutmak Lübnan’ın egemenliğine saldırıdır. Bizim onurumuz Hariri’nin onurudur. Beyrut’a geri dönmesi için (yabancı) devletlerle birlikte çalışacağız.”