Diken

Yaramazlara biraz batar!

LPG’nin litresine 10 kuruş zam

Yurt genelinde LPG otogazın litresine 10 kuruş zam yapıldı.

Fotoğraf: DHA

Zam haberini Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) duyurdu.

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Zammın gece yarısından itibaren geçerli olacağı bildirildi.

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