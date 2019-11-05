LPG’nin litresine 10 kuruş zam

Yurt genelinde LPG otogazın litresine 10 kuruş zam yapıldı.
Zam haberini Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) duyurdu.
Zammın gece yarısından itibaren geçerli olacağı bildirildi.
Yaramazlara biraz batar!
Yurt genelinde LPG otogazın litresine 10 kuruş zam yapıldı.
Zam haberini Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) duyurdu.
Zammın gece yarısından itibaren geçerli olacağı bildirildi.
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini eleştirenlere, “Acaba Gazi parlamenter demokrasiyle mi idare etmişti ülkeyi” sorusunu yöneltti.
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