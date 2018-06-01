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Yaramazlara biraz batar!

Löw de ‘topa girdi’: Erdoğan’la buluşan futbolcular takımda sorun olmadı

Almanya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw, milli futbolcular Mesut Özil ve İlkay Gündoğan’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile buluşmasına yönelik “Takımda hiçbir soruna yol açmadı. Hiçbir şekilde konu edilmedi” dedi.

Fotoğraf: AKP

Erdoğan’ın Özil ve Gündoğan ile Londra’da buluşmasında çekilen fotoğrafların AKP’nin sosyal medya hesaplarında yayınlanması Erdoğan’a seçim desteği olarak değerlendirilmiş ve Almanya’da tepki ile karşılanmıştı.

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Alman milli takımı için forma giyen futbolcular Özil ve Gündoğan’ın Erdoğan ile buluşmasına yönelik tepkilere Almanya Başbakanı Angela Merkel de katılmıştı.

Deutsche Welle’nin haberine göre, Dünya Kupası hazırlıkları için Eppan’daki kampta konuşan Löw, “Takımda hiçbir soruna yol açmadı. Hiçbir şekilde konu edilmedi” dedi.

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Löw, birkaç gün önce de oyuncusu İlkay Gündoğan’la konuştuğunu ve Gündoğan’ın hiçbir takım arkadaşında kendisine yönelik bir çekince hissetmediğini söylediğini belirtti.

Gündoğan’ın Berlin’deki görüşmelere kıyasla daha sakin göründüğünü belirten Löw, başlarda bu konuyla çok fazla meşgul olan Gündoğan’ın Berlin’deki görüşme sonrasında konuyu geride bıraktığını söyledi.

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