‘I love PKK’ ifadesine beraat: Şiddeti teşvik etmiyor

Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesi, sosyal medya hesabında paylaştığı videoda geçen ‘I love PKK’ yazısı nedeniyle yargılanan H.A.’yı ‘şiddete teşvik etmediği’ gerekçesiyle beraat etti.

Dihaber’in haberine göre, Batman’da H.A. isimli kişiye sosyal medya hesabından 31 Ağustos 2012 tarihinde paylaştığı bir videoda geçen ‘I love PKK’ yazısı sebebiyle ‘örgüt propagandası’ suçlamasıyla beş yıl sonra dava açıldı.

H.A. tutuksuz yargılanırken, davanın ikinci ve karar duruşması önceki gün Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

‘Şiddete teşvik yok’



Duruşma sonrası kararını açıklayan mahkeme heyeti, H.A. hakkında ‘şiddeti teşvik ve tahrik etmediği’ gerekçesiyle beraat kararı verdi.

Mahkeme, kararında şu ifadelere yer verdi: “Eylemin şiddete çağıran, şiddeti teşvik ve tahrik eden, silahlı direnişe ya da isyana davet eden, insanda saldırgan duygular oluşturarak anlamsız bir nefretin oluşmasına zemin hazırlayan veyahut şiddet ortamını kışkırtan bir nefret söylemi özelliği bulunmadığı kabul edildiğinden, unsurları itibariyle oluşmayan suçtan sanığın CMK’nin 223/2-a maddesi uyarınca beraatine karar verilmiştir.”

Avukat: Karar emsal niteliğinde



A.’nın avukatı Devran Yıldız, kararın bu tür dosyalarda emsal teşkil ettiğini ve ifade özgürlüğü açısından da önemli bir karar olduğunu söyledi.