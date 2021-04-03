Diken

Yaramazlara biraz batar!

Louvre’un tamamını oturduğunuz yerden bedavaya gezebilirsiniz artık

Fransa’nın başkenti Paris’in dünyaca ünlü müzesi Louvre, elindeki tüm eserleri online bir platforma koydu: Tamı tamına 48 bin parçayı oturduğunuz yerden görebilirsiniz. Üstelik bedava!

Halka Yol Gösteren Özgürlük… Eugene Delacroix

İslam sanatından Rönesans heykellerine, antik Mısır eserlerinden dünyanın dört bir yanından toplanmış tablolara uzanan ‘hazine’ye depodakiler ve sergilenmesi için başka müzelere gönderilmiş parçalar bile dahil.

Reklam

Platformda ara bul işleviyle herhangi bir sanatçı, akım ya da döneme odaklanmak mümkün. Müzenin sanal ortamda oda oda gezilebilmesi için interaktif bir harita da var.

Müze pandemi nedeniyle geçen ekim ayından beri kapalı.

SON HABERLER

İzmirli şarkıcı 100 yaşında: Bir kez daha Adieu Dario!

Bugün, İzmir’de avukat yazıhanelerinde getir götür işleri yaparken kendi kendine Fransızca ve gitar çalmayı öğrenen, günün birinde “Ver elini Paris” diye şansını denemek için dünyaya giden, fakat Türk pasaportunu asla değiştirmeyen, Dario Moreno’nun 100’üncü yaşı.

Kurumlar Vergisi’ne zam geliyor

AKP, Covid-19 pandemisinden etkilenen esnaf için Meclis başkanlığına sunduğu yeni kanun teklifinden, Kurumlar Vergisi’ne zam çıktı.