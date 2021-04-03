Louvre’un tamamını oturduğunuz yerden bedavaya gezebilirsiniz artık

Fransa’nın başkenti Paris’in dünyaca ünlü müzesi Louvre, elindeki tüm eserleri online bir platforma koydu: Tamı tamına 48 bin parçayı oturduğunuz yerden görebilirsiniz. Üstelik bedava!

Halka Yol Gösteren Özgürlük… Eugene Delacroix

İslam sanatından Rönesans heykellerine, antik Mısır eserlerinden dünyanın dört bir yanından toplanmış tablolara uzanan ‘hazine’ye depodakiler ve sergilenmesi için başka müzelere gönderilmiş parçalar bile dahil.

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Platformda ara bul işleviyle herhangi bir sanatçı, akım ya da döneme odaklanmak mümkün. Müzenin sanal ortamda oda oda gezilebilmesi için interaktif bir harita da var.

Müze pandemi nedeniyle geçen ekim ayından beri kapalı.