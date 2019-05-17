Louvre Müzesi’nin önündeki cam piramidin mimarı I M Pei öldü

Fransa’nın başkenti Paris’in dünyaca ünlü müzesi Louvre’un önündeki, yapıldığında çok tartışılan cam piramidin mimarı I M Pei 102 yaşında hayatını kaybetti.

Fotoğraf: www.deccanchronicle.com

1917’de Çin’de doğan, 18 yaşındayken eğitim için gittiği ABD’ye yerleşen mimarın diğer eserleri arasında 80’li yaşlarında tamamladığı Katar’ın başkenti Doha’daki İslam Sanatları Müzesi ile ABD’nin Dallas kentinin belediye binası ve Japonya’daki Miho Müzesi yer alıyor.

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Fotoğraf: Reuters

1955’te mimarlık bürosunu açan ve yukarıda adı geçen yapılar dışında Kuzey Amerika, Asya ve Avrupa’da çok sayıda okul, otel, belediye binası tasarlayan Pei, 20’nci yüzyılın en çok eser üreten mimarlarından biri olarak nitelendiriliyor. Eserlerinde geometriye, yalın yüzeylere ve doğal ışığa önem veren Pei’nin malzeme tercihlerinin başında ise metal ve cam geliyor.

1983’te aldığı Pritzker Ödülü dahil çok sayıda ödülü bulunan Pei’nin 1989’da tamamladığı, Louvre Müzesi’nin önündeki cam piramit tarihi binanın önündeki alan için uygun olmadığı gerekçesiyle tartışma konusu olmuştu. Pei ise piramidin ‘pragmatik bir yapı’ olduğunu savunmuştu.



