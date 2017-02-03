Louvre Müzesi’ne elindeki bıçakla girmeye çalışan şüpheli vuruldu

Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Louvre Müzesi’ne elinde valiziyle girmeye çalışan bıçaklı şüpheli vuruldu.

Reuters’in haberine göre ajansa konuşan bir yetkili şüphelinin müzenin altındaki dükkana girmeye çalıştığını söyledi. Paris Emniyet Müdürü Michel Cadot, şüphelinin bir askeri yaraladıktan sonra bir başka asker tarafından vurulduğunu söyledi. Şüphelinin saldırı öncesi ‘Allahu Ekber’ şeklinde bağırdığı da belirtiliyor.

Şüphelinin beş kurşunla vurulduğu belirtilirken girişim ‘ciddi’ olarak nitelendi.

Fransa Başbakanı Bernard Cazeneuve, olayın ‘terör saldırısına’ benzediğini söyledi.