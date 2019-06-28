Louvre Müzesi’nde Hasankeyf için ‘izinsiz gösteri’

Gazeteci ve ressam Zehra Doğan, Hasankeyf’in sular altında bırakılmak istenmesine dikkat çekmek amacıyla Paris Louvre Müzesi’nde Fransız sanatçılar ile izinsiz bir performans sergiledi.

Zehra Doğan, protestosunu twitter hesabından duyurdu.

Doğan, twitter hesabından ‘Louvre Müzesi’nde sanatçı Juan Golan, Thomas Lamouroux, Aurelie Gerardin ve aktivist fotoğraf sanatçısı Sadık Çelik ile izinsiz bir performans sergileyerek durumu protesto ettiklerini’ açıkladı.

Reklam

24 Şubat’ta tahliye olmuştu

Kanun hükmünde kararname (KHK) ile kapatılan Jin Haber Ajansı editörü Zehra Doğan hakkında Mardin Nusaybin’de sokağa çıkma yasağı ve güvenlik operasyonları sırasında, ilçeden yaptığı haberlerden ve sosyal medya aracılığıyla paylaştığı resimlerinden dolayı örgüt propagandası yaptığı suçlamasıyla dava açılmış, hapse mahkum edilmişti. Doğan 24 Şubat 2019’da tahliye edilmişti.