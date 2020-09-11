Louis Vuitton’dan 7 bin 200 liraya siperlik… Öyle demeyin, şapka da oluyor!

Lüks Fransız markası Louis Vuitton yüz siperliği satışa sunuyor. 30 Ekim’de dünya çapında satışa çıkacak siperliğin fiyatı 750 pound (7 bin 200 lira).

Fotoğraf: Louis Vuitton

Yüz siperlikleri corona virüsünden korunmak için maskeden sonra en çok tercih edilen ekipman. Sıradan bir yüz siperliği ortalama 10 liraya satılıyor.

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Ancak söz konusu Louis Vuitton olunca ‘ortalama’dan bahsetmek mümkün değil.

Altın detaylarıyla süslü siperliğin kafaya geçirilen kısmında da markanın ikonik monogram baskısı var.

Aynı zamanda yukarı kaldırılıp şapka olarak kullanılabilen siperliği marka “Bakışları üzerinde toplayan bir parça; hem tarz hem de koruyucu” diye tarif ediyor.