Louis Vuitton parfüm yerine el dezenfektanı üretecek

Lüks Fransız markası Louis Vuitton, parfüm ve kozmetik üretim kapasitesini el dezenfektanı üretmek için kullanacak.

Fotoğraf: Reuters

Bünyesinde Christian Dior, Givenchy, Moet & Chandon gibi lüks markaları barındıran LVMH holding ülkedeki dezenfektan talebinin karşılanmasına katkıda bulunmak amacıyla bu kararı aldığını duyurdu.

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Şirket bugünden itibaren mevcut üretim kapasitesini kullanarak üreteceği el dezenfektanlarını sağlık çalışanlarının kullanımı için ücretsiz olarak yetkililere teslim edecek. İhtiyaç olduğu sürece üretime devam edecek.

Fransa’da 5 binin üzerinde corona vakası görüldü, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 127.