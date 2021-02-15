Louis Vuitton oyuncaklarla süslü ‘kukla sweatshirt’ü 52 bin liraya satıyor

Fransız lüks marka Louis Vuitton, oyuncak kuklalarla bezediği sweatshirt’ü 7 bin 450 dolara (yaklaşık 52 bin lira) satışa çıkardı.

Fotoğraflar: Louis Vuitton

Markanın yeni koleksiyonunda yer alan kapüşonlu sweatshirt’ün üzerinde örgüden yapılan renkli oyuncak kuklalar dikilmiş.

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Sipariş üzerine yapılan sweatshirt sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.

“Bir sweatshirt’e oyuncak dikmek ne kadar zor olabilir ki” yorumları yapılan giysi için bir kullancı, “Üç yaşındaki çocuğunun seni giydirmesine izin verirsen sonun böyle olur” ifadesini kullandı.

Bir başka kullanıcı da, “Kreşe gidip yerde yuvarlanarak aynı sweatshirt’e sahip olabilirsiniz” tavsiyesinde bulundu.