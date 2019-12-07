Diken

Yaramazlara biraz batar!

Lotodan kazandığı parayla satın aldığı arsada 2 bin 500 altın ve gümüş sikke buldu

Hindistan’da, geçen yıl lotodan 842 bin dolar kazanan Rathnakaran Pillai, o parayla yaşadığı Kilimanur’da arsa satın aldı. Pillai, arazide define buldu.

Fotoğraf: Twitter

Ocak 2018’de lotodan kazandığı parayla satın aldığı, Krişna tapınağının yakınlarındaki arsada sebze yetiştirmek isteyen Pillai, toprak parçasında geçmişi 100 yıl öncesine dayanan 2 bin 500’ü aşkın sikke olduğunu fark etti.

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Pillai, Travancore Krallığı’na ait olduğu düşünülen sikkeyi bulduğunu yetkililere bildirdi. 20 kilogram ağırlığındaki altın, gümüş ve bakır sikkeleri yetkililere teslim eden Pillai, “Bir laboratuvarda değerleri ölçülecek” dedi.

Hükümet Pillai’ye antik sikkeleri ortaya çıkarıp teslim ettiği için ödül verecek.

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