Lotodan 1 milyar 50 milyon milyon dolar kazandı: ABD tarihinin üçüncü büyük ikramiyesi

ABD’nin Michigan eyaletinde yatırılan bir loto kuponuna 1 milyar 50 milyon dolarlık (yaklaşık 7 milyar 800 milyon lira) büyük ikramiye isabet etti. Bunun, ülke tarihinin üçüncü büyük loto ikramiyesi olduğu açıklandı.

Fotoğraf: abcnews.go.com

‘Mega Millions’ adlı lotonun cuma akşamı yapılan çekilişinde 4, 26, 42, 50, 60 ve 24 numaraları belirlendi. Michigan Loto, talihlinin kuponu Kroger market zincirinin Detroit kentindeki bir şubesinde yatırdığını duyurdu.

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Market zincirinin sözcüsü Rachel Hurst,“Bugün Michigan’da birinin hayatı değişti. Kroger Michigan yeni milyarderimizi tebrik ediyor” dedi.

15 Eylül 2020’den beri devreden ikramiyeyi kazanan kişi henüz ortaya çıkmadı.

Şimdiye kadar kazanılan en büyük ikramiye Ocak 2016’da yatırılan ‘Powerball’ loto kuponuna isabet eden 1.586 milyar dolardı. İkinci büyük ikramiye ise yine ‘Mega Milllions’ çekilişinde, Ekim 2018’de kazanılan 1.537 milyar dolardı. 1.05 milyar dolarlık ikramiye Mega Millions oyununun ise ikinci büyük ikramiyesi olarak kayıtlara geçiti.

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45 eyalet, başkent Washington ve Virjin Adaları’ndan oynana Mega Millions’ı kazanma şansı 302.5 milyonda bir.