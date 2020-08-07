Los Angeles belediye başkanından parti düzenleyen evlere tehdit: Elektrik ve suyu keserim

ABD’deki Los Angeles şehrinin belediye başkanı Eric Garcetti salgına rağmen büyük ev partileri verenlerin elektrik ve suyunu kesmekle tehdit etti.

Fotoğraf: Unplash

Belediye başkanının salgınla mücadelede benimsediği bu ilginç yaklaşımı şehirdeki ev partilerinin uyarılara rağmen engellenmemesi üzerine geldi.

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Başkan Garcetti “Bütün bar ve gece kulüplerini kapatmamıza rağmen Bevery Hills’te düzenlenen bu büyük pariler yeni gece kulüpleri haline geldi. Partiler çoğunlukla kısa dönemli kiralanan evlerde yapılıyor” dedi.

Yetkililere bu tür partiler düzenlenen evlerin elektrik ve suyunu kesmek için gereken yetki verildiği belirtildi.

Bu tür patilerin sonuçlarının yalnızca katılımcıları değil, virüs kolayca ve hızlı şekilde yayılabildiğinden, toplumun geri kalanını da etkilediğini belirten belediye başkanına sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi.

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Bu kararla fazla ileri gittiğini belirten kullanıcılardan bazıları güneş enerjisi kullanan evlerde ya da jenaratörle bu partilere devam edebileceklerini ima etti.

Los Angeles’ın bağlı bulunduğu Kaliforniya eyaletinde vakalar artmaya devam ediyor. Şimdiye kadar 528 binin üzerinde corona vakası kayıtlara geçti.