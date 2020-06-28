L’Oreal cilt bakım ürünlerinde artık ‘beyazlaştırıcı’ kelimesini kullanmayacak

Fransız kozmetik devi L’Oreal cilt bakım ürünlerinde ‘beyazlaştırıcı‘ gibi kelimeleri kaldırdığını açıkladı.

Fotoğraf: L’Oreal

Karar, ABD’de siyah vatandaş George Floyd’un beyaz bir polisin şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinden sonra başlayan ve dünyaya yayılan ırkçılık karşıtı protestoların ışığında alındı.

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Şirket ‘beyaz/beyazlaştırıcı, açık ten, aydınlatıcı’ kelimelerini cilt bakım ürünlerinden kaldırdığını duyurdu.

Ay başında L’Oreal twitter hesabında siyahlarla dayanışma içinde olduğunu ve her türlü adaletsizliğe karşı durduğunu belirten bir paylaşım yapmıştı. Bu paylaşımı, şirketin reklamlarını ve iş modelini beyazlar üzerine kurduğunu söyleyen kullanıcılar tarafından ikiyüzlülük olarak değerlendirilerek olumsuz tepkiler almıştı.