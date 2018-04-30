Lordlar Kamarası’ndan Brexit düzenlemesi: Son sözü parlamento söylesin

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Britanya parlamentosunun üst kanadı olan Lordlar Kamarası, Brexit Yasa Tasarısı’nda Avrupa Birliği (AB) ile varılacak anlaşma konusunda son sözü parlamentoya veren düzenlemeyi kabul etti.

Lordlar Kamarası, Britanya’nın AB’den ayrılmasının ardından birlik mevzuatını otomatik olarak ülkenin iç hukuku haline getirecek Brexit Yasa Tasarısı’nda yeni değişikliğe gitti.

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AA’nın haberine göre, Lordlar, yasa metniyle ilgili bugünkü oturumda, hükümetin AB ile yürüttüğü müzakerelerin sonunda varılacak anlaşma ile ilgili son sözü parlamentoya veren değişikliği 244’e karşı 335 oyla kabul etti.

Değişikliğe göre parlamento, Britanya’nın AB içinde süresiz kalmasını da beraberinde getirebilecek söz hakkına kavuşacak. Parlamento hükümetin AB ile varacağı anlaşmanın Gümrük Birliği, serbest dolaşım ve tek pazar gibi unsurlarında değişiklik talep edebilecek.

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Lordlardan ikinci Brexit kararı

Britanya’da Theresa May’in başbakanlığındaki hükümet, AB ile üyeliğe özgü ilişkilerin tümünü kesmeyi savunurken, ‘yumuşak Brexitçiler’ başta Gümrük Birliği olmak üzere bazı ilişkilerin sürmesinden yana tavır alıyor.

Lordlar Kamarası önceki hafta yaptığı oylamada da hükümetin AB ile Gümrük Birliği’ni Brexit’in ardından da korumak için ‘gerekli çalışmayı yapmasını ve bu yöndeki adımların ana hatlarını parlamentoya sunmasını’ öngören değişiklik teklifini kabul etmişti.

Brexit Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Lordlar Kamarası’nın tasarıdaki değişikliği ‘hayal kırıklığı’ olarak nitelendirildi.

“Bu düzenleme hükümetin AB ile yürütülen müzakerelerde elini zayıflatacak” denilen açıklamada, değişikliğin parlamentoya hükümet üzerinde daha önce benzeri olmayan bir kontrol getireceği kaydedildi.

Tasarı gidip gelmeye devam edebilir

Brexit Yasa Tasarısı parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası’nda ocak ayında kabul edilerek Lordlar Kamarası’na sevk edilmişti.

Lordların tasarıda gittiği değişikliklerin ardından metnin yeniden Avam Kamarası’na dönmesi gerekiyor. Lordların değişiklik talepleri devam ettiği sürece tasarı iki kanat arasında gidip gelmeye devam ediyor.

Britanya’da tasarılar parlamentonun her iki kanadını da geçtikten sonra kraliçenin onayı ile yasalaşıyor.

Britanya önceki yıl yapılan referandumla AB’den ayrılma kararı almış, geçen yıl mart ayında da Brexit sürecini resmen başlatmıştı.

Britanya ile AB, haziran ayında başladıkları Brexit müzakerelerinde temel başlıklar üzerinde anlaşmıştı. Brexit sonrasında iki yıllık bir geçiş süreci üzerinde de anlaşan taraflar, müzakerelerde, ayrılık sonrasındaki ilişkilerinin ele alınacağı yeni aşamaya geçileceğini duyurmuştu.