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Yaramazlara biraz batar!

Lordi, 2020’de yayınlayacağı albümü duyurdu: ‘Killection’

Finlandiyalı metal grubu Lordi, gelecek yıl yeni albümünü yayınlayacağını duyurdu.

Fotoğraf: lordi.fi

Facebook hesabından ‘uzun süre beklettikleri’ hayranlarına yönelik duyuru paylaşan Lordi, 2020’de yayınlanacak albümün adını açıkladı.

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Grup, gelecek yıl çıkacak albümlerine ‘Killection’ adının verildiğini bildirdi. Lordi ayrıca ‘Killectour’ yapacağı Avrupa turnesinin detaylarını da paylaştı.

Finlandiya çıkışlı Lordi, 2006’da şarkı yarışması Eurovision’da ‘Hard Rock Hallelujah’ isimli şarkıyla birinci olmuştu. Şimdiye dek dokuz stüdyo albümü yayınlayan Lordi’nin son albümü 2018’de ‘Sexorcism’ adıyla çıkmıştı.

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