‘Lord of The Rings’in dizisini Amazon çekecek

Share Flip WhatsApp +1 Pin Pocket Shares 0

‘Lord of The Rings’ (Yüzüklerin Efendisi) serisinin dizileştirilmesi için Amazon yayın haklarını satın aldı.

J.R.R. Tolkien imzalı romanlar, 2001-2003 yıllarında üç filmlik seriyle sinemaya uyarlanmıştı.

Reklam

Amazon’un açıklamasında yayın haklarının 13 Kasım’da alındığı belirtilerek Tolkien Estate and Trust, HarperCollins ve New Line Cinema şirketleriyle işbirliğine gidileceği ifade edildi.

Dizinin ne zaman yayınlanacağı bilinmiyor ancak Amazon Prime Video kanalında ekrana gelecek.

Dizi için Netflix ve HBO da Amazon’la rekabete girmişti.