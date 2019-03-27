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Londra’ya ‘swap’ müdahalesi: Borsa çakıldı, tahvil faizleri zirveye çıktı

Türk Lirası’na ihtiyaç duyan yabancıların hisse ve tahvil satışlarının etkisiyle Borsa İstanbul’da kayıplar yüzde 6’yı aşarken, tahvil faizlerinde de yükseliş hızlandı.

Fotoğraf: Reuters

Liranın cuma günü sert değer kaybetmesinin ardından Türk bankaları Londra’daki swap (takas) piyasasına lira vermeyi azaltmıştı. Bunun sonucunda swap piyasasında cumadan bu yana yükselen gecelik faizler yüzde 700’ü aşarak bu piyasadan lira sağlayan yatırımcıların maliyeti artan TL pozisyonlarını kapatmak için kaynak bulmaya çalışmasına yol açtı.

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Genelde swap (takas) piyasası üzerinden sağlanan lira ile Türkiye hisse senedi ve tahvil piyasasına giren yabancı yatırımcılar, şu anki lira sıkışıklığı nedeniyle ellerindeki hisse senedi ve tahvilleri satıyor.

BIST-100 endeksi saat 17.50’de yüzde 6.32 kayıpla 91.227 puanda bulunuyor. Endeksin doların lira karşısında sert yükseldiği cuma gününden bu yana kayıplar yüzde 8’i aştı

Tahvil bono piyasasında ise iki ve 10 yıllık gösterge tahvil faizleri bugün itibariyle bu yılın en yüksek seviyelerine gelmiş durumda.

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31 Ocak’ta yüzde 14.27 seviyesine kadar gerileyen 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi dün valörde son işlemde yüzde 17.35 seviyesindeydi. Bugün ise spot piyasada bu yılın en yükseği olan yüzde 18.23 seviyesinden kapandı. Böylece 10 yıllık tahvil faizi bu yıl gördüğü en düşük seviyeye göre 396 baz puan yükseliş kaydetti.

İki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise 16 Ocak’ta yüzde 17.98’e kadar gerilemişti. Dün valörde son işlemde yüzde 19.98 seviyesinde olan gösterge iki yıllık tahvilin bileşik faizi bugün yüzde 20.53 ile bu yılın en yüksek seviyesine geldi. Buna göre iki yıllık tahvil faizindeki yükseliş bu yıl gördüğü en düşük seviyeye göre 255 baz puan oldu.

İlgili tahvilin faizi spot kapanışta yüzde 20.44 seviyesindeydi.

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