Londralılar ‘corona’dan korunmak için ne yapacağını şaşırdı

Britanya’nın başkenti Londra’da son günlerde ardı ardına gelen corona virüsü vakalarındaki artış ve ölüm haberleri nedeniyle birçok insan kalabalık ortamlara girmekten kaçınıyor. Toplu taşıma araçlarını kullanlar ise virüsten korunmak için şaşırtıcı çözümlere başvuruyor.

Kova, battaniye, gaz maskesi

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, kafasına kova geçiren de var, battaniyeye sarılan da, gaz maskesiyle çıkan da…

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Londra metrosunda seyahat eden bir kadının kafasına büyük bir plastik kap geçirmesi sosyal medya da büyük ilgi topladı.

Bir başka fotoğrafta ise metroyu kullanan bir yolcunun battaniyeye sarılarak corona virüsünden korunmaya çalıştığı görülüyor. Metroyu kullananlar arasında tam yüz gaz maskesi kullanan da var.

‘Maske takmanıza gerek yok’

Artan maske kullanımına ilişkin hafta başında Britanya’nın LBC radyosuna açıklama yapan Dünya Sağlık Örgütü’nden (WHO) Dr. David Nabarro şunları söyledi:

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‘‘İnsanlar cerrahi maskeleri yanlış kullanıyor. Virüsten korunmanın kendilerini korumakla ilgili olduğunu düşünüyorlar. Maskelerin asıl amacı karşıdaki insanı korumak. Eğer insanlara çok fazla dokunuyorsanız veya elinizi sıklıkla yüzünüze, maskenize götürüyorsanız virüse yakalanma olasılığınız artar. Bu nedenle asıl önemli oln el ve yüz hijyenine verilecek önem. Dolayısıyla yüz maskesi takmanıza gerek yok.’’

Stokçuluğu önlemek için satışlara sınırlama

Öte yandan Londra’da birçok kişi panik nedeniyle büyük süpermarketlere akın etti. Ülkenin en büyük süpermarketlerinden Tesco’nun adeta yağmalandığı görülüyor.

Paniğin ve stokçuluğun artması nedeniyle, süpermarket zincirleri yeterli oranda tedariği sağlayabilmek için makarna, süt, fasülye ve konservelerin satışına sınırlama getirdiklerini duyurdu.

Bugüne kadar Britanya genelinde 209 kişide corona virüsü tespit edilirken, iki kişi de virüsün sebep olduğu covid-19 hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.