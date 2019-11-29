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Yaramazlara biraz batar!

Londra’dan sonra La Haye’da da bıçaklı saldırı: Üç yaralı var, saldırgan aranıyor

Londra’da bugünkü bıçaklı saldırıda polisin saldırganı vurarak öldürmesinden sonra Hollanda’nın La Haye (Den Haag) kentinde de bıçaklı bir saldırgan dehşet saçtı. Hollanda polisi , saldırı sonucu ‘bir kaç kişinin yaralandığını’ açıkladı.

Fotoğraf: Infos Françaises, Twitter

Reuters’in haberine göre, Den Haag’ın alışveriş merkezi olan bir caddesinde meydana gelen olayda, bıçaklı saldırganın saldırısı sonucu bir kaç kişi yaralandı. Polisin verdiği bilgiye göre, olay yerinde güvenlik ve sağlık ekipleri yaralılara müdahale ediyor.

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Amerika’nın Sesi’nin haberine göre, Hollanda polis yetkilileri, bıçaklı saldırıda üç kişinin yaralandığını açıkladı. Kentin tarihi kesimine yakın bir bölgede yer alan cadde kordon altına alındı.

Den Haag polisi, olayla ilgili olarak 45-50 yaşlarında bir erkek şüphelinin arandığını açıkladı. Kuzey Afrika kökenli olduğu tahmin edilen şüphelinin şal ve gri eşofman giydiği bilgisi paylaşıldı.

Saldırının, ‘Kara Cuma’ nedeniyle alışveriş yerlerinin kalabalık olduğu bir zamanda düzenlendiği bildiriliyor.

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Polis sözcüsü Marije Kuiper AP haber ajansına telefonla yaptığı açıklamada, bıçaklamanın terör olayı olup olmadığının henüz net olmadığını söyledi.

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