Londra’dan kaçıp IŞİD’e katılan Shamima: Pişman değilim ama eve dönmek istiyorum

2015 yılında Londra’da okulunu bırakıp Türkiye üzerinden Suriye’ye geçerek IŞİD’e katılan İngiliz vatandaşı Shamima Begum, “IŞİD’e katıldığıma pişman değilim ama şimdi dokuz aylık hamileyim ve eve dönmek istiyorum” dedi.

Fotoğraf: Reuters

Suriye’nin kuzeydoğusunda Al-Hawl mülteci kampında İngiliz The Times gazetesine bir söyleşi veren Begum, IŞİD’in son kalesi Baghuz’dan kaçtığını, çatışma ortamında yaşamaktan yorulduğunu ve iki çocuğunu kaybettikten sonra bu çocuğunun hayatından endişe ettiğini söyledi.

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Begum’un Londra’dan iki arkadaşı Kadiza Sultana ve Amira Abase ile birlikte ayrılıp Şubat 2015’te Suriye’ye giriş yapması tüm dünya basınında yer almıştı. Kadiza Sultana 2016 yılında Rakka’ya yapılan bir hava saldırısında hayatını kaybetmişti.

Begum söyleşide özetle şunları söyledi:

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“Zayıftım. Devamlı çatışma ortamında olmanın zorluğuna ve acılarına daha fazla katlanamadım. Ayrıca kalmaya devam edersem doğum yapmak üzere olduğum bu çocuğumun da diğer iki çocuğum gibi hayatını kaybetmesinden korkuyordum. O yüzden de ‘halifelikten’ kaçtım.

İlk Rakka’ya yerleştim ve üç hafta sonra Hollanda’dan IŞİD’e katılan bir adamla evlendim. Çoğunlukla normal bir hayat vardı, arada bir bombalama falan olurdu. Ama ilk kez kesilmiş bir baş gördüğümde korkmamıştım bile. Çatışmada esir alınan bir savaşçının – ‘bir İslam düşmanının’ – başıydı.

O kadar fazla baskı ve yolsuzluk vardı ki zaferi haketmediklerini düşünüyorum. Ama buraya geldiğime pişman da değilim. İki hafta öncesine kadar Sharmeena Begum ve Abase de benimle Baghuz’daydı ama bombardımanın ardından hala hayattalar mı bilmiyorum. Onlar güçlüydü ve kararlarına saygı duyuyorum. Onlar sabretmemi ve katlanmamı tavsiye etti ve Baghuz’da kalmaya akrar verdi. Eğer bombardımandan ve çatışmadan kurtuldularsa kaçtığımı öğrenmişlerdir ve benden utanıyorlardır.

Ama şimdi sadece çocuğumu doğurmak için eve dönmek istiyorum. Tüm istediğim bu artık. Eve dönmeme ve çocuğumla sessiz sedasız yaşamama izin vermeleri için ne gerekiyorsa yaparım.”

Britanya İçişleri Bakanı Sajid Javid izin verirse Begum ülkesine dönebilecek. İstihbarat kurumları ve terörle mücadele polisi de Begum’un oluşturabileceği riskleri değerlendirecek.

“

19 yaşındaki