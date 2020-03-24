Londra’dan dönen Boks Milli Takım kafilesinde iki kişinin ‘corona’ testi pozitif çıktı

Britanya’nın başkenti Londra’dan dönen Boks Milli Takım kafilesinde yer alan bir sporcu ve bir antrenörün yeni tip corona virüsünün yol açtığı Covid-19 testi pozitif çıktı.

Türkiye Boks Milli Takımı Baş Antrenörü Seyfullah Dumlupınar ve 75 Kg’da mücadele eden Fenerbahçe’nin milli sporcusu Serhat Güler, üç gün önce yüksek ateş nedeniyle hastaneye başvurdu. Seyfullah Dumlupınar’ın Bayburt’ta, Serhat Güler’in ise İstanbul’da yaptırdığı test dün gece pozitif çıktı. Kafilede yer alan diğer isimlerin de koronavirüs testi yaptırdığı ve dört sporcuda daha yüksek ateş belirtisi olduğu öğrenildi.

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Karantinaya alınmamışlardı

18 Mart tarihinde Britanya’deki 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları’nın durdurulmasının ardından Türkiye’ye dönen Boks Milli Takım kafilesi, karantinaya alınmamıştı.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Britanya’da corona virüsü önlemlerinin alınmadığını belirterek şöyle konuştu: “Tedbirli hiçbir şey görmedik. Turnuvalar aynı durumdaydı. Otel, salon, yemekhane… Virüsle ilgili bir tedbir görmedik. Ama biz, sporcularımızla birlikte olabildiğince Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı tavsiyelere uymaya çalıştık. Gerek ellerimizi yıkayarak, gerekse eldivenle, maskeyle, kendi takımımızı bu şekilde korumaya çalıştık.”

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları’na giden kafilesinde yer alan isimler şöyle:

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Eyüp Gözgeç (Federasyon Başkanı), İsmail Nazlı (Fed. Görevlisi), M.Erhan Ergençoğlu (Fed. Görevlisi) Reimundo Zamora Nunez (Baş Antrenör), Seyfullah Dumlupınar (Antrenör), Vedat Demirkol (Antrenör), Cahit Süme (Teknik Direktör), Nazım Yiğit (Antrenör), Muhammet Ali Kolu (Antrenör) Buğra Sarp (Fizyoterapist), Ahmet Dede (Cutman), Batuhan Çiftçi (52 kg), Hakan Doğan (57 kg), Tuğrulhan Erdemir (63 kg), Necat Ekinci (69 kg), Serhat Güler (75 kg), Bayram Malkan (81 kg), Mücahit İlyas (91 kg), Eren Uzun (+91 kg), Buse Naz Çakıroğlu (51 kg), Aycan Güldağı (57 kg), Esra Yıldız (60 kg), Busenaz Sürmeneli (69 kg), Şennur Demir (75 kg)