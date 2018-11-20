Londra’dakiler hurdaya giderken… Türkiye’de TOMA sayısı yüzde 77 artmış

Londra’da polisin elindeki tüm TOMA’lar satılırken, Türkiye’deki araçların sayısının yüzde 77 oranında artırıldığı açıklandı.

Antalya’daki Çevik Kuvvet ve Spor Güvenliği Şube Müdürlükleri Değerlendirme Toplantısı’nda konuşan Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, çevik kuvvetin kullandığı TOMA’lara dair bilgi verdi.

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Uzunkaya, Türkiye’deki TOMA sayısını yüzde 77, zırhlı müdahale araçlarının sayısını yüzde 60, zırhlı personel taşıyıcı araçların sayısını da yüzde 87 oranında artırdıklarını ifade etti.

Emniyet müdürü, 20 bin 308 çevik kuvvet polisi bulunduğunu, bunun da teşkilatın yüzde 9’unu oluşturduğunu ifade etti.

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Emniyet müdürü bunlardan bahsederken, Londra’da sivillere karşı kullanımı yasak olan TOMA’lardan envanterde kalan son üç tanesinin de hurdacıya satıldığı haberi geldi.

Türk polisinde yüzlerce TOMA var.

Taraftarlar takipte

Uzunkaya, futbol maçlarına dair de istatistikleri paylaştı.

Emniyet müdürü, spor müsabakalarının güvenliğine ilişkin sosyal medyada yaptıkları çalışmalar sonucunda 2017-2018 sezonunda 2 bin 462 paylaşım hakkında işlem yaptıklarını, bu yıl ise 513 paylaşıma işlem yapıldığını söyledi.

Spor müsabakalarında izleyici sayısının her geçen yıl arttığını belirten Uzunkaya, “2018- 2019 sezonunun ilk 12 haftasında 6222 sayılı Kanun kapsamında işlem yapılan taraftar sayısı 2017-2018 sezonunun aynı dönemine göre yüzde 4 civarında arttı ve 1253’den 1299’a çıktı. Aynı dönem seyirci sayısı da 2 milyon 690 binden 2 milyon 900 bine çıktı” diye konuştu.

‘En küçük olayda gaz kullanılıyor’

Emniyet müdürü, biber gazı kullanımında özeleştiri yaptı: “Van valisi olarak görev yaptığım dönemde enkaz başında bir personel arkadaşımız bana ve bazı bakanlara tepki gösteren kişilere karşı gaz kullanıyor. Rüzgar da tersten esince gaz nedeniyle arama kurtarma çalışmaları duruyor. Deprem boyunca ‘gazcı vali’ diye ismimiz çıktı. Gaz kullanımına oldukça dikkat edilmeli. Kendi canımız ya da herhangi bir vatandaşın canı tehlikeye girmeden gaz kullanmayın. Biz bazen gerekli gereksiz en küçük olaylarda, çok basit tedbirlerle engelleyeceğimiz olaylarda bile gaz kullanıyoruz. Buna gerek yok. Gaz son çare olmalı.”