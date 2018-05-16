Londra’daki yemekte neler oldu: Güvence bekleyen yatırımcı kaygısı artarak kalkmış

Financial Times gazetesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Londra’da uluslararası finans çevrelerinin önde gelen temsilcileriyle yediği yemeğin perde arkasını yazdı. Yemeğe katılanlar, masadan güvence bulma beklentisiyle oturmuş, bunun yerine Türk ekonomisiyle kaygıları daha da artarak kalkmış.

Financial Times, Erdoğan’ın Londra temaslarını iki ayrı haberle ele aldı.

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BBC Türkçe’nin aktardığına göre, gazetenin şirketler ve piyasalar ekinde “Yatırımcılar Türkiye iştahlarını kaybetmeye başlıyor” başlıklı haberde, Erdoğan’ın Londra’da finans çevreleriyle yaptığı görüşmenin ayrıntıları yer aldı.

Haberde görüşmenin havası ve sonucu şöyle anlatıldı: “Bankalar ve yatırım fonları, üst düzey temsilcilerini Erdoğan’la yemeğe gönderdiğinde muhtemelen Türkiye Cumhurbaşkanı’nın ülkesine yatırım için güven vermesini bekliyorlardı. Ancak yatırımcılar Bloomberg’in Londra Bürosu’nda pazartesi günü yenen öğle yemeğinden paralarını Türk Lirası’na, hisse senetlerine veya kamu tahvillerine yatırmak için herhangi bir neden kalıp kalmadığını merak ederek ayrıldı.”

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Erdoğan’ın faiz artırımına karşı mesajının tavizsiz olduğunu ve para politikasını daha fazla kontrol etme konusundaki niyetini belli ettiğini belirten gazete yatırımcıların bakışını ise şöyle aktardı: “Yatırımcılar, aylardır cumhurbaşkanına imkân tanıyor, Türkiye’nin güçlü bankacılık sistemi ve mali disiplini nedeniyle artan cari açığını ve yüksek enflasyonunu görmezden geliyorlardı. Varsayımları, cumhurbaşkanının faiz artırımına karşıtlığını tekrarlamasına karşın, Merkez Bankası’nın ‘doğru şeyi’ yapacağıydı.”

Görüşmeye katılan adı verilmeyen bir kaynağın “Cumhurbaşkanı temel faiz oranı teorisine inanmazken, bir ülkeye nasıl yatırım yapabilirsiniz? Türkiye neredeyse yatırım yapılamaz gibi gözüküyor” dediğini yazan gazete, Türkiye’nin meseleye böyle bakmadığını Sabah gazetesinin yemekle ilgili haberi “18 trilyon dolarlık toplantı” başlığıyla yayınlaması örneğini vererek okurlarına izah etti.

‘Erdoğan ateşe benzin döktü’

Fidelity International adlı yatırım kuruluşundan Portföy yöneticisi Paul Greer da “Türkiye’nin akut zayıflıklarının olduğu bir dönemde Erdoğan ateşe benzin döktü” diyor.

Erdoğan ‘lütfen öğrenin’ demiş uzmanlar şaşırmış

Financial Times, Erdoğan’ın düşünce kuruluşu Chatham House’da yaptığı özel toplantıya katılan uzmanların da benzer bir şaşkınlık yaşadığını ve cumhurbaşkanının toplantıya katılanlardan ‘düşük faiz oranlarının düşük enflasyon getirdiğini lütfen öğrenmelerini’ istediğini yazıyor.

‘Kimseyi dinlemiyor, umut yok’

Gazete, toplantıya katılanlardan birinin “Böyle şeyler duyunca cidden merak ediyorsunuz” dediğini, bir diğerinin “Artık umut yok. Artık kimseyi dinlemiyor gibi görünüyor” şeklinde konuştuğunu aktarıyor.

‘Erdoğan’ın sözleri TL’yi vurdu’

Gazetenin dünya haberleri sayfalarındaki “Erdoğan’ın ekonomi yönetimindeki denetimini arttırma vaadi lirayı vurdu” başlıklı haberde ise, “Erdoğan’ın, gelecek ay yeniden cumhurbaşkanı seçilirse, para politikasında daha sıkı bir kontrolü olacağı yönündeki sözlerinden sonra, Türk Lirası gelişmekte olan pazarların para birimlerindeki büyük düşüşte başı çekti” deniyor.

Haberde, bazı başlıca gelişmekte olan ülkelerdeki satışların, ABD ekonomisinin güçlendiğini gösteren verilerle arttığı ve yatırımcıları dolar bazlı varlıklara yönelmeye ikna ettiği vurgulanmakla birlikte “Dünkü TL satışlarının, yüksek faiz oranlarından faydalanan ‘yasadışı para simsarları’ diye tanımladığı çevrelere karşı saldırganlığı giderek artan Erdoğan tarafından tetiklendi” deniyor.

Gazete sözün burasında Erdoğan’ın Bloomberg televizyonuna verdiği röportajda söylediği “Bir defa siz devlet başkanısınız. Halk para politikalarıyla ilgili konularda kimi sorumlu tutar? Bunu başkana soracağına göre para politikalarında etkili olan bir başkan görüntüsü vermeye mecburuz” sözlerine yer verdi.

Ekonomi fazla ısındı

Türkiye’nin büyük cari açığı, yüksek döviz borcu ve ithal petrole bağımlılığı nedeniyle özellikle savunmasız bir konumda olduğunu söyleyen Financial Times, kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s yetkilisi Dietmar Hornung’un Erdoğan’ın sözlerinden biraz kaygılı olduklarını söylediğini de belirtti.

Financial Times ayrıca, yabancı yatırımcıların, Erdoğan’ın üç günlük İngiltere ziyaretini, Londra’nın finans merkezi City’yi Merkez Bankası’nın TL’yi desteklemek için devreye gireceği, iki haneli enflasyonu azaltacağı, Türk ekonomisinin fazla ısındığı yönünde artan kaygılarla beraber, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’daki büyümeyi kontrol altına alacağı yönünde güvenceler vermek üzere kullanacağını umduğunu aktarıyor. Ancak bunun yerine Erdoğan’ın sözlerinin kaygıları arttırdığını ifade ediyor.