Londra’daki yangında ölü sayısı 30’a çıktı

Britanya’nın başkenti Londra’da önceki gün 24 katlı bir binada çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 30’a yükseldi.

Kensington’daki Latimer Road’da bulunan binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıkmıştı.

130 dairenin bulunduğu apartmanda yüzlerce insan yaşıyordu.

Ekipler mahsur kalanlar olup olmadığına bakmak için binanın katlarında aramalarını sürdürürken, hayatını kaybedenlerin sayısı 30’a yükseldi.

Londra polisi, yangının kasıtlı bir şekilde başlatıldığına dair herhangi bir kanıt olmadığını belirtirken, ölü sayısının daha da artmasından kaygı duyuluyor.