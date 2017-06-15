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Londra’daki yangında ölü sayısı 17’ye çıktı


 

Britanya’nın başkenti Londra’da önceki gün 24 katlı bir binada çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 17’ye yükseldi.

Fotoğraflar: Reuters

Kensington’daki Latimer Road’da bulunan binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıkmıştı.

130 dairenin bulunduğu apartmanda yüzlerce insan yaşıyordu.

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları gece boyunca sürdü.

Ekipler mahsur kalanlar olup olmadığına bakmak için binanın katlarında aramalarını sürdürürken, hayatını kaybedenlerin sayısı 17’ye yükseldi.

Polis 37 kişinin halen tedavi edildiğini, 17’sinin durumunun ciddi olduğunu duyurdu.

Ölü sayısının daha da artmasından endişe ediliyor.

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