Dışişleri, Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki sınır karakoluna Suriye tarafından açılan ateş açılmasıyla ilgili olarak Rus büyükelçiliği maslahatgüzarının bakanlığa çağrıldığını ve ‘tekrar yaşanırsa mukabele edileceği’nin aktarıldığını duyurdu.