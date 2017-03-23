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ANAR Araştırma’dan Uslu: MHP seçmeninin üçte biri ‘Evet’ diyor

AKP’ye yönelik araştırmalarıyla bilinen ANAR Araştırma Şirketi Genel Müdürü İbrahim Uslu, 16 Nisan’da oylanacak anayasa değişikliği referandumu için bazı anketlerde ‘Evet’ ve ‘Hayır’ oylarının başa baş gittiğini, MHP seçmeninin üçte birininse ‘Evet’ oyu vereceğini ileri sürdü.

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