Londra’da parlamento binası önünde gerçekleştirilen saldırıyı IŞİD üstlendi.
Saldırıda biri polis dört kişi hayatını kaybetmiş, saldırgan öldürülmüştü. 40 kişi de yaralanmıştı.
Yaramazlara biraz batar!
Londra’da parlamento binası önünde gerçekleştirilen saldırıyı IŞİD üstlendi.
Saldırıda biri polis dört kişi hayatını kaybetmiş, saldırgan öldürülmüştü. 40 kişi de yaralanmıştı.
Londra’da parlamento binası önünde gerçekleştirilen saldırıyı IŞİD üstlendi.
HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ın duruşmasına katılan babası Mevlüt Yüksekdağ, kızının tutukluluğuna ilişkin duygularını “İnsanların beyinlerine kelepçe vurulamaz” diyerek ifade etti.
Dışişleri, Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki sınır karakoluna Suriye tarafından açılan ateş açılmasıyla ilgili olarak Rus büyükelçiliği maslahatgüzarının bakanlığa çağrıldığını ve ‘tekrar yaşanırsa mukabele edileceği’nin aktarıldığını duyurdu.
AKP’ye yönelik araştırmalarıyla bilinen ANAR Araştırma Şirketi Genel Müdürü İbrahim Uslu, 16 Nisan’da oylanacak anayasa değişikliği referandumu için bazı anketlerde ‘Evet’ ve ‘Hayır’ oylarının başa baş gittiğini, MHP seçmeninin üçte birininse ‘Evet’ oyu vereceğini ileri sürdü.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, son dönemde ‘yakın görüntü’ verilen Suriye’deki Kürt güçlerin Cenevre’deki barış görüşmelerine katılmalarının önemli olduğunu söyledi.