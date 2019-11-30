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Yaramazlara biraz batar!

Londra’daki saldırıyı, IŞİD üstlendi

IŞİD, dün Britanya başkentinin simgesi Londra Köprüsü’nde bıçaklı saldırganın iki kişiyi öldürmesi, üç kişiyi yaralaması, en sonunda da saldırganın polis tarafından öldürülmesiyle sonuçlanan saldırıyı, üstlendi.

Fotoğraflar: Reuters, BBC

Britanya’nın başkenti Londra’nın simge yapılarından, kentle aynı adı taşıyan köprüden, dün yerel saatle 13:58’de yükselen silah seslerinin, daha sonra ‘terör olayı’ olduğu ve saldırganın vurularak öldürüldüğü açıklanmıştı. Açıklamada ayrıca saldırganın ‘canlı bomba yeleği süsü verilmiş bir düzeneği üzerinde taşıdığı’ da kaydedilmişti. Saldırganın bıçaklı saldırısı sonucu yaralanan ve durumu ağır olan yaralılardan ikisi daha sonra hayatını kaybetmişti. Saldırganla birlikte ölü sayısı üçe çıkmıştı.

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Bıçaklı saldırıyı düzenleyen ve vurularak öldürülen kişinin, 2010’da kentteki borsa binasına yönelik bombalı saldırıya karıştığı gerekçesiyle hüküm giyen, geçen yıl şartlı tahliye edilen Osman Han (28) olduğu açıklanmıştı.

Reuters’in haberine göre, IŞİD’in sözcüsü konumundaki ‘Amak’ haber ajansı, internetten yaptığı açıklamada, bıçaklı saldırının, kendi savaşçılarından biri tarafından gerçekleştirildiğini bildirdi. Ancak ajans, buna ilişkin herhangi bir delil göstermedi, ayrıntı da vermedi.

Açıklamada ayrıca, IŞİD’e karşı mücadele eden Koalisyon ülkelerinin bu tür saldırılarla hedef alındığı da kaydedildi.

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Londra Köprüsü’ndeki ‘terör saldırısı’nda iki ölü, üç yaralı; polis saldırganı öldürdü

Londra Köprüsü’ndeki saldırgan terör suçundan hüküm giymiş

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Londra Köprüsü’ndeki ‘terör saldırısı’nda iki ölü, üç yaralı; polis saldırganı öldürdü

Britanya’nın başkenti Londra’nın simge yapılarından, kentle aynı adı taşıyan köprüden yükselen silah seslerinin ‘terör olayı’ olduğu kesinleşti. Britanya polisi, olayın ‘terör saldırısı’ olduğunu ve saldırganın vurularak öldürüldüğünü açıkladı. Açıklamada ayrıca saldırganın ‘canlı bomba yeleği süsü verilmiş bir düzeneği üzerinde taşıdığının düşünüldüğü’ de kaydedildi. Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan yaralılardan bazılarının durumlarının ağır olduğunu söyledi.

Londra Köprüsü’ndeki saldırgan terör suçundan hüküm giymiş

Britanya’nın başkenti Londra’daki köprüde, bıçaklı saldırı düzenleyen kişinin, 2010’da kentteki borsa binasına yönelik bombalı saldırıya karıştığı gerekçesiyle hüküm giyen, geçen yıl şartlı tahliye edilen Osman Han (28) olduğu açıklandı.

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