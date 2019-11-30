Londra’daki saldırıyı, IŞİD üstlendi

IŞİD, dün Britanya başkentinin simgesi Londra Köprüsü’nde bıçaklı saldırganın iki kişiyi öldürmesi, üç kişiyi yaralaması, en sonunda da saldırganın polis tarafından öldürülmesiyle sonuçlanan saldırıyı, üstlendi.

Fotoğraflar: Reuters, BBC

Britanya’nın başkenti Londra’nın simge yapılarından, kentle aynı adı taşıyan köprüden, dün yerel saatle 13:58’de yükselen silah seslerinin, daha sonra ‘terör olayı’ olduğu ve saldırganın vurularak öldürüldüğü açıklanmıştı. Açıklamada ayrıca saldırganın ‘canlı bomba yeleği süsü verilmiş bir düzeneği üzerinde taşıdığı’ da kaydedilmişti. Saldırganın bıçaklı saldırısı sonucu yaralanan ve durumu ağır olan yaralılardan ikisi daha sonra hayatını kaybetmişti. Saldırganla birlikte ölü sayısı üçe çıkmıştı.

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Bıçaklı saldırıyı düzenleyen ve vurularak öldürülen kişinin, 2010’da kentteki borsa binasına yönelik bombalı saldırıya karıştığı gerekçesiyle hüküm giyen, geçen yıl şartlı tahliye edilen Osman Han (28) olduğu açıklanmıştı.

Reuters’in haberine göre, IŞİD’in sözcüsü konumundaki ‘Amak’ haber ajansı, internetten yaptığı açıklamada, bıçaklı saldırının, kendi savaşçılarından biri tarafından gerçekleştirildiğini bildirdi. Ancak ajans, buna ilişkin herhangi bir delil göstermedi, ayrıntı da vermedi.

Açıklamada ayrıca, IŞİD’e karşı mücadele eden Koalisyon ülkelerinin bu tür saldırılarla hedef alındığı da kaydedildi.