Londra’daki camide müezzine bıçaklı saldırı: Saldırgan gözaltında

Tarım ve Orman Bakanlığı, aroma vericiler veya bal eklenerek bal aromalı şurup, çam aromalı şurup, ballı şurup ve benzer isimlerle bal izlenimi veren ürünlerin üretimini yasakladı. Ancak yönetmeliğin yayınlanmasından önce üretilmiş olan ürünler 31 Aralık’a kadar satılmaya devam edecek.