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Yaramazlara biraz batar!

Londra’daki camide müezzine bıçaklı saldırı: Saldırgan gözaltında

Britanya’nın başkenti Londra’daki Merkez Camii’nde müezzine bıçaklı saldırının ardından bir kişi cinayet girişimi şüphesiyle gözaltına alındı.

Fotoğraf: Twitter

BBC Türkçe, bıçaklandıktan sonra hastaneye kaldırılan 70 yaşlarındaki müezzinin 70’li yaşlarda olduğunu ve Londra Emniyet Müdürlüğü’nün, müezzinin hayati tehlikesinin bulunmadığını duyurduğunu aktardı.

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Saldırı sonrası camiye acil yardım ekipleri gönderildi.

Londra Merkez Camii. Fotoğraf: Reuters

Görgü tanıkları, sosyal medyadaki ifadelerinde, 70’li yaşlardaki müezzinin boynundan bıçaklandığını söyledi.

Reuters ise olay sırasında camide 100 kişinin ibadet ettiğini, 20 kişinin de saldırganın üzerine atlayarak etkisiz hale getirdiğini bildirdi.

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Londra Merkez Camii, kent merkezindeki Regent’s Parkı’nın içinde yer alıyor.

Londra Polisi, saldırının ‘terör bağlantılı olmadığını’ açıkladı.

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