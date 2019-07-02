Londra’da uçağın iniş takımından ceset düştü

Kenya Havayolları’nın Nairobi-Londra seferini yapan Boeing 787-8 tipi uçağının iniş takımına gizlenerek 8 saat 50 dakika uçan erkek yolcunun cansız bedeni Britanya’nın başkenti Londra’nın Clapham bölgesindeki bir evin bahçesine düştü.

Fotoğraf: DHA

Uçağın iniş takımları bölmesinde inceleme yapan polis, bir çanta, su ve yemek buldu. Kenya Havayolları’nın açıklamasında, “Bir kişinin, bizim uçaklarımızdan birine kaçak binerek hayatını kaybetmesi üzücü. Taziyelerimizi iletiyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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Cesedin, evinin bahçesinde güneşlenirken bir metre yakınına düştüğünü söyleyen 20’li yaşlardaki ev sahibinin arkadaşı, “O, güneşlenirken uyuya kalmıştı. Sese uyandı ve sarsıldı” dedi. Cesedin çarpmasının etkisiyle bahçede göçük oluşturduğu belirtildi.

Bugüne kadar dört Türk vatandaşı iniş takımlarında yaptıkları yolculuk sonucunda ölmüştü.

Uçakların ana iniş takımının olduğu bölmeye, bir insanın girebileceği kadar yer bulunduğu ancak kabin içindeki gibi basınç düzenlemesi olmadığı için o kişinin hayatta kalması mucize olarak tanımlanıyor.

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İniş takımlarının bulunduğu alandaki sıcaklık havada -50 dereceye kadar düşebiliyor. Buraya girenler genellikle aşırı soğuk ve oksijensizlikten hayatını kaybediyor.