Londra’da parlamento önünde saldırı: Üç kişi hayatını kaybetti, 20 yaralı

Britanya’da parlamento binası önünde düzenlenen silahlı saldırıda saldırganın da aralarında bulunduğu dört kişi kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Londra’daki parlamento binası önünde gerçekleşen olaydan saatler sonra açıklama yapan Britanya polisi, saldırgan dahil dört kişinin hayatını kaybettiğini, bunlardan birinin parlamentoyu korumakla görevli polis olduğunu açıkladı. Olayda 20 kişi de yaralandı. Yaralılardan bazılarının durumu ağır.

Olayın saldırganların bir aracı Westminister köprüsü üzerinden halkın ve polislerin üzerine sürmesi sonucu meydana geldiği açıklandı.

Olayın ardından parlamento binasına giriş çıkışlar uzun süre kapalı tutulurken, bölgede güvenliğin sağlanmasının ardından milletvekilleri tahliye edildi. Polis ekipleri parlamentoda iki saat boyunca arama ve kontrol yaptı.

Görgü tanıkları saldırganın aracıyla insanları ezerek ilerlediğini belirtti.

Parlamento başkanı David Lidington, saldırgan olduğu düşünülen kişinin polis tarafından vurulduğunu kaydederek, başka saldırıların da olduğu yönünde bilgi geldiğini ancak polisten herhangi bir doğrulama gelmeden açıklama yapmayacağını söyledi.

Polis yetkilileri ise olayı terör saldırısı olarak değerlendirdiklerini açıkladı.

Britanya Başbakanı Theresa May’in durumunun iyi olduğu belirtilirken, olay esnasında nerede olduğu hakkında bilgi verilmedi.