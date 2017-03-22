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Yaramazlara biraz batar!

   
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Londra’da parlamento önünde saldırı: Bir kişi hayatını kaybetti, en az 10 yaralı

 

Britanya’da parlamento binası önünde düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, en az 10 kişi yaralandı.

Fotoğraf: @whypersist

Londra’daki parlamento binası önünde iki kişinin vurulduğu belirtilirken, Reuters en az 12 kişinin yaralandığı bilgisini geçti. Olayda bir kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Britanya polisi Scotland Yard’dan yapılan açıklamada, yaralı sayısı verilmezken, yaralıların arasında bir polisin de bulunduğu belirtildi. Yaralılardan bazılarının durumu ağır.

Fotoğraflar: Reuters

Olay yerine sağlık ekiplerinin sevk edildiği belirtilirken, parlamento binasına giriş çıkışların kapatıldığı kaydedildi.

Parlamento binası yakınındaki Westminister köprüsünde de yaralıların olduğu bilgisi var.

Görgü tanıkları saldırganın aracıyla insanları ezerek ilerlediğini belirtti.

Parlamento başkanı David Lidington, saldırgan olduğu düşünülen kişinin polis tarafından vurulduğunu kaydederek, başka saldırıların da olduğu yönünde bilgi geldiğini ancak polisten herhangi bir doğrulama gelmeden açıklama yapmayacağını söyledi.

Polis yetkilileri ise olayı terör saldırısı olarak değerlendirdiklerini açıkladı.

Britanya Başbakanı Theresa May’in durumunun iyi olduğu belirtilirken, olay esnasında nerede olduğu hakkında bilgi verilmedi.

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