Londra’da kimyasal sızıntı alarmı

Britanya’nın başkenti Londra’da, alışveriş merkezi olarak bilinen Brampton Caddesi, kimyasal sızıntı şüphesiyle trafiğe kapatıldı. Yerel medya, caddenin polis ekipleri tarafından kontrol altına alındığını duyurdu.

Fotoğraf: DHA

Londra’nın Knightsbridge bölgesinde yer alan ve çok sayıda dükkanın bulunduğu caddede, sızıntıya ilişkin incelemelerin sürdüğü açıklandı. Polis, sağlık ve itfaiye ekiplerinin Brampton Caddesi’nde oldukları ve şu ana kadar olayda yaralanan ya da hayatını kaybeden kimsenin olmadığı duyuruldu.