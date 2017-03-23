Londra’da kayıplara veda

Londra’da dün parlamento binası önünde IŞİD’in gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybedenler polis merkezi önünde çiçeklerle anıldı. (Reuters/Neil Hall)
Yaramazlara biraz batar!
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘partili cumhurbaşkanlığı’ referandumundan ‘Hayır’ çıkması halinde erken seçime gidilmesine sıcak bakmadığını söyledi.
İlke dediğimiz, işimize yaramasa da gözetmemiz gereken şeydir. Gazetecilik ilkeleri o anda size ayak bağı olarak görünse de toplumu korur. Aslında gazeteci olarak sizi de korur.
Hollanda’da Türkiye kökenlilerin gittiği 100 camiyi temsil eden iki kuruluş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Böyle giderse hiçbir Avrupalı, Batılı, güvenle, huzurla sokağa adım atamaz” sözlerine tepki gösterdi.
AKP’ye yönelik araştırmalarıyla bilinen ANAR Araştırma Şirketi Genel Müdürü İbrahim Uslu, 16 Nisan’da oylanacak anayasa değişikliği referandumu için bazı anketlerde ‘Evet’ ve ‘Hayır’ oylarının başa baş gittiğini, MHP seçmeninin üçte birininse ‘Evet’ oyu vereceğini ileri sürdü.
Başbakan Binali Yıldırım kendisine gelen anketlere göre, Ege Bölgesi dışındaki beş bölgede ‘Evet’ oylarının önde olduğunu, Marmara Bölgesi’nde ise sonucun başa baş gittiğini söyledi.