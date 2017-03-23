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Yaramazlara biraz batar!

   
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Londra’da kayıplara veda

Londra’da dün parlamento binası önünde IŞİD’in gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybedenler polis merkezi önünde çiçeklerle anıldı. (Reuters/Neil Hall)

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Akşam Postası / 23 Mart 2017

AKP’ye yönelik araştırmalarıyla bilinen ANAR Araştırma Şirketi Genel Müdürü İbrahim Uslu, 16 Nisan’da oylanacak anayasa değişikliği referandumu için bazı anketlerde ‘Evet’ ve ‘Hayır’ oylarının başa baş gittiğini, MHP seçmeninin üçte birininse ‘Evet’ oyu vereceğini ileri sürdü.

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