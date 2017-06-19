Londra’da cami yakınında kamyonet yayaların arasına daldı: Bir ölü, 10 yaralı

Son zamanlarda saldırıların hedefi haline gelen İngiltere’nin başkenti Londra’da cami yakınında yayaların arasına dalan kamyonet bir kişiyi öldürdü, 10 kişiyi yaraladı.
Görgü tanıkları, sürücünün kamyonu bilerek yayaların üzerine sürdüğünü dile getirirken, Britanya Müslümanlar Konseyi kuzey Londra camii yakınında namaz kılanların hedef alındığını beirtti.
48 yaşındaki sürücü gözaltına alındı.
Polisten yapılan açıklamada bir kişinin olay yerinde öldüğü açıklanırken, Başbakan Theresa May, olayı ‘potansiyel terör saldırısı’ diye niteledi.