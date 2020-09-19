Londra’da çalınan 24.4 milyon lira değerindeki kitaplar Romanya’daki bir evde bulundu: Karoların altına saklanmış

Britanya’nın başkenti Londra’daki bir depodan 2017 yılında çalınan 2.5 milyon sterlin (24.4 milyon lira) değerindeki 200 kitap, Romanya’nın Neamt bölgesinde, kırsal kesimdeki bir evde zeminin altına gizlenmiş olarak bulundu.
Polis, Galileo Galilei ve Britanyalı fizikçi Isaac Newton’ın kitaplarının ilk versiyonlarının aralarında yer aldığı kitapların Romanya’daki bir çete tarafından çalındığının belirlendiğini açıkladı.
Britanya, Romanya ve İtalya’daki 45 adrese farklı tarihlerde düzenlenen operasyonlar sonrasında ‘doğru adrese’ ulaşıldığı vurgulandı.
Polisin açıklamasında, “Çok değerli, uluslararası kültür mirasının parçası olan kitapları bulmamızı sağlayan operasyonlarda görev yapan tüm meslektaşlarımıza teşekkür ediyoruz” dendi.
İspanyol ressam Francisco Goya’nın skeçlerinin yer aldığı eserle, Dante’nin eserlerinin günümüze az sayıda ulaşan versiyonlarının yer aldığı onlarca kitap açık artırmaya çıkarılacakları, ABD’nin Las Vegas kentine yollanmadan önce depoda bekletilirken çalınmıştı.