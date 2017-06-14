Londra’da 24 katlı binada yangın: En az 50 yaralı, can kaybı var, sayı belirsiz

Terör saldırılarıyla sarsılan Britanya’nın başkenti Londra’nın batısında 24 katlı bir binada yangın çıktı. İlk belirlemelere göre en az 50 kişi hastaneye kaldırıldı.

Latimer Road’da bulunan binadaki yangın henüz bilinmeyen bir nedenle yerel saatle gece 01.16’da çıktı. 200 itfaiyeci ve 40 itfaiye aracıyla yangına müdahale edildi.

Yangının başlamasıyla etrafı yoğun bir alev çemberi ve duman sardı. Yangının çıkışından saatler sonra bile Londra üzerinde gri dumanlar görülüyordu.

Londra itfaiyesinden bir sözcü alevlerin binadaki tüm katları sardığını belirterek, binanın her yanına yayılan ciddi bir yangınla baş ettiklerini söyledi.

Britanya medyasının aktardığına göre binadaki insanlar tahliye edilse de, alevlerin içinde binada mahsur kalanlar olabilir. İçeriden yardım çığlıklarının yükseldiği öne sürüldü.

En az 50 kişinin hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Can kaybının olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Londra itfaiyesinden bir yetkili, yangına altı dakika içinde müdahale edildiğini belirtirken, faciada can kaybının olduğunu, ancak dumanlar nedeniyle sayıyı henüz belirleyemediklerini söyledi.

Binadan çıkmayı başarabilenlerden bazıları, içeride aile üyelerinin mahsur kaldığını, kendilerini telefonla arayarak alevler nedeniyle yangın merdivenlerini de kullanamadıklarını söylediğini belirtti.

Polis bina sakinlerinin tahliye işlemlerinin devam ettiğini söyledi. Londra Belediye Başkanı Sadık Khan da 20 ambulansın bekletildiğini, ayrıca binanın yakınındaki en işlek yollardan birinin kapatıldığını söyledi.