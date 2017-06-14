Londra’da 24 katlı binada yangın: Altı kişi hayatını kaybetti, sayı artabilir

Terör saldırılarıyla sarsılan Britanya’nın başkenti Londra’nın batısında 24 katlı bir binada çıkan yangında ilk belirlemelere en az altı kişi hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılanların sayısı ise 74.

Kensington’daki Latimer Road’da bulunan binadaki yangın henüz bilinmeyen bir nedenle yerel saatle gece 01.16’da çıktı. 200 itfaiyeci ve 40 itfaiye aracıyla yangına müdahale edildi.

Yangının başlamasıyla etrafı yoğun bir alev çemberi ve duman sardı. Yangının çıkışından saatler sonra bile Londra üzerinde gri dumanlar görülüyordu.

Londra itfaiyesinden bir sözcü alevlerin binadaki tüm katları sardığını belirterek, binanın her yanına yayılan ciddi bir yangınla mücadele ettiklerini söyledi.

64 kişinin hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Londra polisi, ölü sayısının altı olduğunu, ancak rakamın artabileceğini duyurdu.

Öğlen saatlerinde kendi imkanlarıyla hastaneye gidenlerle birlikte tedavideki insanların sayısının 74’e ulaştığı açıklandı.

130 dairenin bulunduğu apartmanda yüzlerce insan yaşıyordu.

Londra itfaiyesinden bir yetkili, yangına altı dakika içinde müdahale edildiğini belirtirken, faciada can kaybının olduğunu, ancak dumanlar nedeniyle sayıyı henüz belirleyemediklerini söylemişti.

Britanya medyası da binadaki insanlar tahliye edilse de, alevlerin içinde binada mahsur kalanlar olabileceğini yazmıştı.

Binadan çıkmayı başarabilenlerden bazıları, içeride aile üyelerinin mahsur kaldığını, kendilerini telefonla arayarak alevler nedeniyle yangın merdivenlerini de kullanamadıklarını söylediğini belirtmişti.

Polis bina sakinlerinin tahliye işlemlerinin devam ettiğini aktardı. Londra Belediye Başkanı Sadık Khan da 20 ambulansın bekletildiğini, ayrıca binanın yakınındaki en işlek yollardan birinin kapatıldığını söyledi.