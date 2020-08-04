Diken

Yaramazlara biraz batar!

Londra swap piyasasında gecelik TL faizi yüzde 850’ye fırladı

Londra swap piyasalarında gecelik vadede lira faizleri, en son tam gün işlem görülen 29 Temmuz’daki yüzde 6.8 seviyesinden yüzde 850’ye kadar yükseldi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Faizler, Türk bankalarının Londra piyasalarına lira akışını durdurmalarıyla geçen yıl nisanda yüzde 1200’e sert yükseldikten sonra odak noktası haline gelmişti.

Reklam

Zaman zaman yaşanan sıçramalar haricinde genelde yatay bir seyir izleyen swap, bu yükselişten sonra hiç 800 puanı aşmamıştı.

Londra swap piyasasında lira likidite elde eden yabancı bankalar bu likiditeyi yer yer spot piyasada liranın değer kaybedeceğine yönelik yeni pozisyon almak için kullanıyordu.

Geçen yıl bunu engellemek adına önce Türk bankaları ilgili piyasaya fon sağlama eğilimini kesmiş, ardından da Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bankaların para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlerin toplamının bankaların en son hesapladığı yasal özkaynaklarının yüzde 10’uyla sınırlandırılmasına karar vermişti.

Reklam

Rabobank’ta gelişen piyasalar döviz stratejisti Piotr Matys gelişmeleri şöyle değerlendirdi: “Görünüşe göre aynı aracı daha önce kullandıkları ve lirayı mümkün olduğunca pahalı hale getirmeye çalışarak piyasayı liraya karşı bahse girmekten vazgeçmeye çalıştıkları anlaşılıyor. Bunun dolar/TL’nin 7 psikolojik seviyesini savunma stratejisinin bir parçası olduğunu ve liradaki son dönemdeki satış baskısı ve düşen döviz rezervleri ile ilgili artan endişeleri yansıttığını düşünüyorum.”

Londra swap piyasalarında TL faizi gecelik vadede yüzde 65’e yükseldi

Londra piyasasında mart ayındaki ‘müdahaleyi’ hatırlatan ‘swap’ yükselişi

Merkez Bankası swap sınırını yüzde 30’a yükseltti

Londra’ya ‘swap’ müdahalesi: Borsa çakıldı, tahvil faizleri zirveye çıktı

Londra piyasasına Türk Lirası ‘müdahalesi’ seçim sonrasına kadar sürecek

Erdoğan ‘Bedel ödeyecekler’ demişti: Hürriyet üç bankanın adını verdi

‘Merkez’in adımları ve ‘swap’ yükselişinin ardından dolar 5.40’ın hemen altında

Türk Lirası swap faizlerinde sert yükseliş: Gecelik yüzde 330’u gördü

SON HABERLER

Profesör Gürsel: Yönetim işsizliğin patlamasından endişe ediyor

Ekonomi profesörü Seyfettin Gürsel, ‘corona’ önlemleri kapsamında getirilen işten çıkarma yasağı ve kısa çalışma ödeneği uygulamaları sebebiyle 5.2 milyon kişinin halen istihdamda göründüğünü, ancak bunların potansiyel işsiz olarak kabul edilmesi gerektiğini belirterek, bu durumun sürdürülemeyeceğini ifade etti.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...