Londra swap piyasasında gecelik TL faizi yüzde 850’ye fırladı

Londra swap piyasalarında gecelik vadede lira faizleri, en son tam gün işlem görülen 29 Temmuz’daki yüzde 6.8 seviyesinden yüzde 850’ye kadar yükseldi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Faizler, Türk bankalarının Londra piyasalarına lira akışını durdurmalarıyla geçen yıl nisanda yüzde 1200’e sert yükseldikten sonra odak noktası haline gelmişti.

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Zaman zaman yaşanan sıçramalar haricinde genelde yatay bir seyir izleyen swap, bu yükselişten sonra hiç 800 puanı aşmamıştı.

Londra swap piyasasında lira likidite elde eden yabancı bankalar bu likiditeyi yer yer spot piyasada liranın değer kaybedeceğine yönelik yeni pozisyon almak için kullanıyordu.

Geçen yıl bunu engellemek adına önce Türk bankaları ilgili piyasaya fon sağlama eğilimini kesmiş, ardından da Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bankaların para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlerin toplamının bankaların en son hesapladığı yasal özkaynaklarının yüzde 10’uyla sınırlandırılmasına karar vermişti.

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Rabobank’ta gelişen piyasalar döviz stratejisti Piotr Matys gelişmeleri şöyle değerlendirdi: “Görünüşe göre aynı aracı daha önce kullandıkları ve lirayı mümkün olduğunca pahalı hale getirmeye çalışarak piyasayı liraya karşı bahse girmekten vazgeçmeye çalıştıkları anlaşılıyor. Bunun dolar/TL’nin 7 psikolojik seviyesini savunma stratejisinin bir parçası olduğunu ve liradaki son dönemdeki satış baskısı ve düşen döviz rezervleri ile ilgili artan endişeleri yansıttığını düşünüyorum.”