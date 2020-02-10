Londra swap piyasalarında TL faizi gecelik vadede yüzde 65’e yükseldi

Londra swap piyasalarında gecelik vadede lira faizleri bugün geçen hafta sonundaki yüzde 9.5 seviyesinden yüzde 65’e yükseldi.
Geçtiğimiz haftanın sonunda lira gerileyerek son sekiz ayın en düşük seviyesini test etmişti.
Londra swap piyasalarında gecelik vadede lira faizleri, kur krizinin ardından Türk bankalarının Londra piyasalarına lira akışını kısıtlamasıyla Nisan 2019’da yüzde 1200’e sert yükseldikten sonra odak noktası haline gelmişti.
BDDK para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlerin toplamının bankaların en son hesapladığı yasal özkaynaklarının yüzde 10’uyla sınırlandırılmasına karar vermişti.