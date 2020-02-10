Londra swap piyasalarında TL faizi gecelik vadede yüzde 65’e yükseldi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, ‘FETÖ’nün siyasi ayağı’ tartışmalarının, darbe ile mücadele için değil, AKP’ye muhalif olan ve Ahmet Davutoğlu’nun kurduğu, Ali Babacan’ın da kurma çalışmalarında olduğu partilere geçmek isteyen muhafazakarlara siyasi şantaj amaçlı olduğunu söyledi.