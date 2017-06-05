Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Londra saldırganlarının kimliği açıklandı


 

Londra saldırganlarının kimliği açıklandı.

Fotoğraf: DHA

Saldırıda yedi kişi yaşamını yitirmiş, en az 50 kişi yaralanmıştı.

Londra polisinden yapılan açıklamada saldırganların Pakistan doğumlu İngiliz vatandaşı 27 yaşındaki Khuram Shazad Butt ile Libya-Fas doğumlu 30 yaşındaki Rachid Redouane olduğu belirtildi.

Butt’ın polis ve istihbarat teşkilatı MI5 tarafından bilindiğini ancak böyle bir saldırı düzenleyebileceği dair istihbarat alınmadığını kaydeden polis yetkilileri, Redouane’nin ise kaydının bulunmadığını ifade etti.

Polis şimdiye dek saldırıyla ilgili 12 kişiyi gözaltına aldı, ikisini serbest bıraktı.

Saldırının yeni hedefi Londra: Yedi kişi yaşamını yitirdi, en az 48 yaralı

 

SON HABERLER

Körfez’in ‘sırt çevirdiği’ Katar’a ABD’den ‘övgü’: Bize destekleri için minnettarız

  ABD, Körfez’de yedi ülkenin diplomatik tecrite aldığı Katar’a ‘övgü yağdırdı.’ Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Mısır, Yemen, Libya ve Maldivler bölgedeki istikrarı tehlikeye attığı gerekçesiyle Katar’la her tür diplomatik ilişkiyi kestiğini duyurmuş, Katarlı diplomatlardan iki hafta içinde ülkelerini terk etmelerini istemişti. Katar’a yöneltilen suçlama Müslüman Kardeşler, IŞİD, El Kaide gibi örgütlere destek olması. […]

Akşam Postası / 5 Haziran 2017

Suudi Arabistan, Bahreyn, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri, terörizmi desteklediği gerekçesiyle Katar’la diplomatik ilişkiyi kesti.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...