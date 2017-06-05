Londra saldırganlarının kimliği açıklandı.

Saldırıda yedi kişi yaşamını yitirmiş, en az 50 kişi yaralanmıştı.

Londra polisinden yapılan açıklamada saldırganların Pakistan doğumlu İngiliz vatandaşı 27 yaşındaki Khuram Shazad Butt ile Libya-Fas doğumlu 30 yaşındaki Rachid Redouane olduğu belirtildi.

Butt’ın polis ve istihbarat teşkilatı MI5 tarafından bilindiğini ancak böyle bir saldırı düzenleyebileceği dair istihbarat alınmadığını kaydeden polis yetkilileri, Redouane’nin ise kaydının bulunmadığını ifade etti.

Polis şimdiye dek saldırıyla ilgili 12 kişiyi gözaltına aldı, ikisini serbest bıraktı.