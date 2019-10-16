Londra piyasasında mart ayındaki ‘müdahaleyi’ hatırlatan ‘swap’ yükselişi

Londra swap piyasasında bir hafta vadeli lira faizi, piyasadaki oynaklığı engellemek isteyen Türk yetkililerin mart ayındakilere benzer adımlar atmalarının etkisiyle yüzde 20.25’e yükseldi.

Fotoğraf: Reuters

Yabancı bankalar lira elde etmek için swap piyasasını kullanıyor.

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Hafta başında 2.5 ayın en yüksek seviyesini test eden swap faizlerindeki yükseliş, Reuters ajansının, Türk yetkililerin bazı yurt içi bankalara Londra offshore piyasasına para vermemeleri konusunda tavsiyede bulunduğu yönündeki haberlerinin ardından geldi.

Bu adım swap piyasasında mart ayında olanları çağrıştırdı. Mart ayında liradaki sert değer kaybını önlemek için atılan adımlar kapsamında swap piyasasında lira borçlanma maliyeti yüzde 1000’in üzerine yükselmiş ve offshore piyasalarda sıkışıklığa neden olmuştu.

‘BDDK ile tavsiye niteliğinde bir iletişim yapıldı‘

Üst düzey bir bankacı, “Türk bankalarının swap piyasasına lira sağlama eğiliminin son günlerde yasal sınırın altına indiğini görüyoruz. Birçok bankada aynı anda benzer bir eğilim olduğunu düşünürsek uygulama mart ayındaki süreç ile benzerlik gösteriyor” dedi ve şöyle devam etti:

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“Londra swap piyasasında bir sıkışıklık oluştu ancak marttaki kadar değil. Burada iki etken görüyoruz. Mart sonunda bu piyasaya Türk bankaları tarafından sağlanan lira, mevcut işlem ve kontratlar hariç sıfıra indirilmişti. Bugün sıfıra indi diyemeyiz ancak ciddi bir düşüş de görüyoruz. İkinci etkenin ise martta yabancıların bu pozisyonlardan ciddi bir zarar yazması nedeniyle sürecin tekrar yaşanmasına oldukça hazırlıklı olması diyebiliriz.”

Bankacı Reuters’ın BDDK’dan bir talimat veya tavsiye gelip gelmediği yönündeki sorusuna ise, “Bir talimat gelmedi ancak tavsiye niteliğinde bir iletişim yapıldı” yanıtını verdi.

TD Securities firmasının gelişmekte olan piyasalar stratejisti Izidor Flajsman, “Bu adım lirada tekrar bir satış baskısı olması halinde likiditenin azaltılacağına dair bir uyarı gibi görünüyor” dedi.