Londra piyasasında, geçmişteki ‘müdahaleleri’ hatırlatan ‘swap’ yükselişi

Londra swap (para takası) piyasasında gecelik TL faizi Merkez Bankası başkanının görevden alınmasının ardından yüzde 1400’e fırlayarak, en az son 10 yılın en yüksek seviyesini gördü.

Fotoğraf: Reuters

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın sıkı para politikası yanlısı Naci Ağbal’ı hafta sonu MB başkanlığı görevinden alıp yerine düşük faiz yanlısı yeni bir başkan ataması Türk piyasalarında çalkantıya sebep oldu; TL yüzde 10’dan fazla değer kaybetti.

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Londra swap piyasasındaki gecelik TL faizi, ‘Pastör Brunson krizi’ olarak bilinen dönemden beri, TL her baskı altında kaldığında yatırımcıların takip ettiği bir veriye dönüştü.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) swap sınırlamaları ilk kez Ağustos 2018 kur krizinin ardından uygulanmaya alınmıştı. Yabancı yatırımcıların spekülatif pozisyon aldığı savunulmuş, TL’nin değer kaybetmesini önlemek adına yabancıların dövizle TL likiditesi sağlamasını engellenmişti. Düzenleme TL’nin konvertibilitesini azalttığından oldukça eleştirilmişti.

Son olarak, TL’nin yerel seçimler öncesinde baskı altında kalmasıyla Türk bankalarının Londra piyasalarına likidite akışını durdurmasının ardından, Nisan 2019’da yüzde 1000’i aşmıştı.

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Bu sefer, henüz piyasalarda BDDK tarafından devlet bankalarına 2019’da olduğu gibi yabancı piyasalara swap, spot ve vadeli işlemlerini sınırlandırma talimatı verdiğine dair bir kanıt yok.