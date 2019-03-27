Londra piyasasına Türk Lirası ‘müdahalesi’ seçim sonrasına kadar sürecek

Liradaki sert değer kaybının ardından Türk bankalarının bu hafta başlayan Londra swap piyasasına ‘lira sağlamama eğilimi’ en azından seçim sonrasına kadar devam edecek.

Fotoğraf: Reuters

Reuters’ın konuştuğu konu hakkında bilgi sahibi üç kaynak, ‘Türkiye ekonomisine yönelik spekülatif saldırı’ya yanıt için devreye alınan bu önlemin ‘geçici’ olduğunu, ‘en az seçim sonrasına kadar sürdürüleceğini’ ancak ‘uzun süre sürdürülmeyeceğini’ söyledi.

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Yabancı bankalar swap piyasasını lira elde etmek için kullanıyor.

Swap piyasasında gecelik vadede TL faizi geçen hafta yüzde 24 seviyesindeyken bu hafta sert yükselişe geçti. Swap piyasasında gecelik vadede TL faizi dün yüzde 330’a bugün ise yüzde 700’e kadar yükseldi.

Londra swap piyasasında Türk bankaların yasal sınırların da oldukça altında lira sağlaması eğilimi bu piyasada likiditenin kaybolmasını ve faizlerin sert yükselişini beraberinde getirdi.