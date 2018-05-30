Londra parçalı bulutlu: Şimşek, Erdoğan’ın sözlerini ‘seçim üslubu’ diye izah etmiş

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya Londra’da yatırımcılarla yaptığı görüşmelerde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın iki hafta önce Londra’da yatırımcılara yaptığı konuşmada yarattığı gerilimi düşürmeye çalıştığı bildirildi.

İkili Merkez Bankası’nın TL’yi savunmak için gereken özgürlüğe sahip olduğu vurgusunu yaptı.

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Erdoğan, iki hafta önceki yatırımcılarla yaptığı görüşmelerde gelecek ayki seçimlerle birlikte ekonomi yönetiminde ağırlığını artırmayı planladığını ve yükselen enflasyonla mücadele için faizlerin düşmesi gerektiğini ifade etmişti.

Yatırımcılar, Erdoğan’ın yabancı yatırımcılara ekonomi yönetimi hakkında güven vermek için yaptığı toplantılarda yaptığı bu açıklamalara tepkilerini ‘inanmakta güçlük ve şok’ olarak özetlemişlerdi.

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Erdoğan’ın açıklamalarının ardından TL keskin şekilde değer yitirirken, geçen süre içinde TCMB 300 baz puan faiz artırmak zorunda kaldı. TCMB pazartesi günü de para politikasında sadeleşmeye gitti.

Dünkü toplantıya katılan fon yöneticileri Şimşek ve Çetinkaya’nın mesajlarının TCMB’den gelen hamleler gibi yatıştırıcı olduğunu belirttiler.

‘Bak Mehmet, ne gerekiyorsa yap’

Reuters’a konuşan, toplantıya katılan adının açıklanmasını istemeyen bir fon yöneticisi, “Verdikleri mesaj geçen hafta Erdoğan’dan aldığımızdan kesinlikle daha farklıydı” dedi.

Aynı yatırımcı sözlerini şöyle sürdürdü:“Bu kararların hepsine Erdoğan’ın ya doğrudan ya da ‘Bak Mehmet, TL’yi tekrar kontrol altına almak için ne gerekiyorsa yap’ diyerek onay verdiğine inanmamız gerekiyor.”

Fon yöneticilerinin verdiği bilgiye göre Bank of America Merrill Lynch’in Londra ofisinde dün en az beş toplantı düzenlendi. Toplantılar sakin bir ortamda geçti.

Şimşek ve Çetinkaya, yatırımcıların Erdoğan’ın önceki sert mesajları hakkındaki sorularına cumhurbaşkanının ‘seçim üslubunda’ olduğu cevabını verdi. İki yetkili ayrıca Erdoğan’ın pragmatik olduğunu ve ‘yönetim içinde yapılması gerekenler konusunda bir anlayışın’ var olduğunu ifade etti.

Kaynaklar ana konulardan birinin de merkez bankasının faiz çerçevesinde sadeleşme olduğunu ifade ettiler.

Adının açıklanmasını istemeyen diğer bir fon yöneticisi, “Sonuç olarak faizleri yükselttiler, enflasyonda kötü bir rakam gelirse, ki merkez bankasının bir sonraki toplantısından önce geleceğini düşünüyorum, faizleri tekrar artırmaya hazırlıklılar” dedi.