Londra Köprüsü’ndeki saldırgan terör suçundan hüküm giymiş

Britanya’nın başkenti Londra’daki köprüde, bıçaklı saldırı düzenleyen kişinin, 2010’da kentteki borsa binasına yönelik bombalı saldırıya karıştığı gerekçesiyle hüküm giyen, geçen yıl şartlı tahliye edilen Osman Han (28) olduğu açıklandı.

Fotoğraf: West Midlands Polisi

Dün, Londra Köprüsü’nde iki kişinin öldüğü, üç kişinin yaralandığı saldırıyı düzenleyen ve olay yerine giden polis tarafından vurularak öldürülen Han’ın 2012’de hüküm giydiği ve Aralık 2018’de elektronik kelepçe takmayı kabul ederek şartlı tahliye edildiği belirtildi.

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Han’ın izlendiğini bilmesine rağmen saldırı düzenlemeye kalkıştığı vurgulanan polis açıklamasında onun Straffordshire bölgesinde yaşadığı evde geniş çaplı inceleme yapıldığı duyuruldu.

El Kaide bağlantısı

Guardian gazetesi, 2013’te hazırlanan bir terörizm raporunda, Han’ın Britanya’dan Pakistan’a gidip Kaşmir’deki terör kampına katılan üç isimden biri olduğunun, bu kişilerin El Kaide’nin İngilizce dergisi Inspire okuduğunun belirtildiğini yazdı.