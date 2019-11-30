Diken

Yaramazlara biraz batar!

Londra Köprüsü’ndeki saldırgan terör suçundan hüküm giymiş

Britanya’nın başkenti Londra’daki köprüde, bıçaklı saldırı düzenleyen kişinin, 2010’da kentteki borsa binasına yönelik bombalı saldırıya karıştığı gerekçesiyle hüküm giyen, geçen yıl şartlı tahliye edilen Osman Han (28) olduğu açıklandı.

Fotoğraf: West Midlands Polisi

Dün, Londra Köprüsü’nde iki kişinin öldüğü, üç kişinin yaralandığı saldırıyı düzenleyen ve olay yerine giden polis tarafından vurularak öldürülen Han’ın 2012’de hüküm giydiği ve Aralık 2018’de elektronik kelepçe takmayı kabul ederek şartlı tahliye edildiği belirtildi.

Reklam

Han’ın izlendiğini bilmesine rağmen saldırı düzenlemeye kalkıştığı vurgulanan polis açıklamasında onun Straffordshire bölgesinde yaşadığı evde geniş çaplı inceleme yapıldığı duyuruldu.

El Kaide bağlantısı

Guardian gazetesi, 2013’te hazırlanan bir terörizm raporunda, Han’ın Britanya’dan Pakistan’a gidip Kaşmir’deki terör kampına katılan üç isimden biri olduğunun, bu kişilerin El Kaide’nin İngilizce dergisi Inspire okuduğunun belirtildiğini yazdı.

Londra’dan sonra Lahey’de de bıçaklı saldırı: Üç yaralı var, saldırgan aranıyor

Londra Köprüsü’ndeki ‘terör saldırısı’nda iki ölü, beş yaralı; polis saldırganı öldürdü

SON HABERLER

Beşiktaş saldırısının ardından toplanan 52 milyon liranın akıbeti belirsiz

Beşiktaş saldırısının ardından toplanan 52 milyon TL’nin Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı’na aktarılmasına karar verildiği belirtildi. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından toplanan 309 milyon TL tutarındaki bağış da bu vakfa devredilmiş ancak vakfın kayıtlı adresinin boş olduğu tespit edilmişti.

Britanyalı uzman: Şeker, kutuplaşmış bir tartışmanın öznesi oldu

Britanya’nın başkenti Londra, hafta içinde Uluslararası Şeker Organizasyonu’nun düzenlediği, sektörün yüzlerce temsilcisinin katıldığı konferansa ev sahipliği yaptı. Konferansta, sektörün sorunlarının ve dinamikleri masaya yatırılırken bir grup Türk gazeteciye hitap eden Cambridge Gıda Bilimi’nin direktörü Roberta Re, şeker tüketiminin sağlık üzerindeki etkilerinin -tüketici, endüstri ve bilim insanlarının arasında- ‘kutuplaşmış bir tartışma’ya dönüştüğünün altını çizdi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...